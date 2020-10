CCOO PV denuncia el Consell davant l'Agencia Antifrau per "inacció" en la gestió de pràctiques professionals

Des de Comissions Obreres recorden en un comunicat que ja havien presentat diverses denúncies per l'execució de convocatòries de beques en les conselleries d'Educació, Presidència, Igualtat, Sanitat i Justícia i "totes han acabat en resolucions d'inspecció que reconeixen que existia relació laboral en frau de llei i en actes de liquidació de quotes a la Seguretat Social que exigeixen a la Generalitat l'abonament de la diferència entre les cotitzacions de becaris i les de treballadors".

No obstant açò, encara que les visites i actuacions inspectores es van iniciar al setembre del 2019, "un any després, amb més de 60 persones ja reconegudes com a treballadors en frau de llei, el Consell segueix sense actuar de forma responsable i sense prendre decisions per a previndre nous fraus a la contractació", lamenta el sindicat.

Per aquest motiu, CCOO ha decidit denunciar aquesta situació davant l'Agència Valenciana Antifrau. "Com a mínim estem davant una mala praxi que no es corregeix", ja que "continuen convocant-se beques amb el mateix marc normatiu i ens temem que amb utilització de les persones joves com a mà d'obra barata", subratlla el sindicat.

Al seu entendre, "la Generalitat hauria de complir l'objecte formatiu de les beques que convoque, amb itineraris formatius reals per a les persones joves, en els quals de veres puguen ampliar la seua formació, però sense realitzar treball encobert".

En aquest sentit, el sindicat reclama que es revise i s'unifique la normativa vigent, ja que "s'ha demostrat que és una mala praxi que existisquen bases reguladores de les beques diferents en cada Conselleria i fins i tot diferents en cada direcció general".

"IRRESPONSABILITAT POLÍTICA"

Per a CCOO, "és una irresponsabilitat política i de gestió del Consell la irregularitat comesa amb la joventut i la despesa pública que comporta". "No podem entendre que no mostren interés a analitzar la proposta remesa per CCOO PV i evitar més denúncies", insisteix el sindicat.

Més enllà de seguir denunciant cas a cas, el sindicat demana "un canvi de regulació, d'actitud i de praxi respecte a les beques oferides per l'administració a la nostra joventut". Aquest és l'objectiu d'una proposta presentada també als grups parlamentaris en Les Corts.