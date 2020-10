Gracia Suso (PP) propone conceder ayudas al sector hostelero por un total de 3,5 millones de euros

Gracia Suso ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha recomendado destinar el importe de estas ayudas a sufragar el 80 por ciento de los gastos de alquiler o cuotas de préstamos hipotecarios, también del coste del suministro energético, de telecomunicaciones o primas de seguro, generados durante el periodo de tiempo en que se les ha obligado a cerrar totalmente o el 30 por ciento por el plazo en el que haya restricciones.

Ha pedido que las ayudas se dediquen, asimismo, a financiar el 50 por ciento de las mamparas protectoras, dispositivos de control de aforos, de instrumentos de toma de temperatura y otras medidas para evitar el contacto entre empleados y clientes.

El parlamentario del PP ha afirmado que "el Gobierno de Aragón tiene todas las herramientas para convocar estas ayudas con urgencia", añadiendo que muchas familias tienen negocios de este tipo y "están sufriendo continuos cierres o restricciones de aforos en sus establecimientos".

Los cierres, ha continuado diciendo, han superado en algunos casos los 200 días consecutivos y la reducción de aforo ha alcanzado hasta el 50 por ciento, incluyendo la prohibición de consumir dentro de los locales. Los miles de aragoneses que trabajan en la hostelería "empiezan a ver cómo los problemas se les echan encima" y, además, "no saben cuánto va a durar esta situación, tampoco qué hacer con sus negocios, y no pueden aguantar ni un minuto más". Ha recordado que los hosteleros se han manifestado este domingo en Zaragoza y este lunes en Teruel.

SENSIBILIDAD

Juan Carlos Gracia Suso se ha preguntado "qué ha hecho el Gobierno de Aragón a lo largo de estos siete meses" y ha pedido más "sensibilidad" hacia este sector, subrayando que "es imposible que puedan asumir los gastos, muchas veces elevados, si tener ningún tipo de ingreso". Ha hecho notar que las restricciones en la hostelería también perjudican al medio rural por "las gélidas temperaturas", que dificultan la apertura de las terrazas.

El parlamentario del PP ha restado valor al anuncio del plan de choque para la hostelería realizado el viernes pasado por el presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, en sesión plenaria, indicando que "estamos hartos de anuncios que son mentira", tras lo que ha destacado que "quien tiene que recibir las ayudas sabe que no llegan".

Asimismo, Gracia Suso ha apuntado que el cuatripartito no aprobó una propuesta del PP de dotar con cuatro millones un plan de ayudas para el comercio aunque el apoyo a este sector estaba incluido en la Estrategia de Recuperación Social y Económica, que "este Gobierno no está cumpliendo", de manera que "no sabemos qué va a hacer la DGA".