Jaclyn Smith, la ex Ángel de Charlie, cumple 75 años convertida en empresaria de éxito

Fue un 26 de octubre, pero de 1945, cuando en Houston nació quien habría de ser recordada por siempre como una de las Ángeles de Charlie originales. Se trataba de Jaclyn Smith, que sin embargo, y a pesar de haber aparecido en sucesivas adaptaciones de la serie a la gran pantalla, se ha reconvertido en una empresaria de éxito.

Decidió, mientras estudiaba la carrera de Psicología, abandonar Texas para apostarlo todo a una imagen que se ajustaba a la perfección a los cánones de belleza de la época y hacer carrera en el mundo de la moda, donde comenzó haciendo gala de una enorme sonrisa y de una envidiable melena en campañas para Listerine o Wella Balsam.

Pero su golpe de suerte no tardó en llegar y se hizo mundialmente conocida con su papel de Kelly Garrett en la famosa ficción, fama que no tardó en agrandarse gracias a algunos papeles que afianzaron su posición ganándose el respeto de los críticos, llegando a ser nominada al Globo de Oro por dar vida a Jackie Kennedy en una miniserie de 1981 sobre la primera dama.

Sea como fuere, era su papel de agente secreto el que le granjeó los mayores beneficios, tampoco olvidándose de que era el mundo de la moda donde ella se sentía más a gusto. Quizá por eso, y aprovechando el tirón que tenía la serie, que en aquellos momentos fue la producción que más gastaba en vestuario de la época -casi 10.000 dólares por episodio-, Jaclyn Smith se lanzó de lleno a ser empresaria.

En 1985, siendo una de las primeras famosas con marca de ropa propia, presentó una colección de ropa femenina que había ideado para Kmart en la que primaba el carácter de su creadora: una mujer con estudios, decidida y con estilo definido.

Una mezcla de poder y elegancia que la propia Smith, viendo el éxito que tuvo en el público objetivo (mujeres de entre 18 y 49 años), describió en una entrevista concedida a la cadena CBS: "Siempre me ha gustado el diseño. Y pensé: 'Bueno, este es un terreno desconocido. Va a ser un desafío, pero también va a ser divertido'. Y por instinto, cambié de opinión y me dije que esto era algo que quería hacer".

Se calcula que alrededor de 100 millones de mujeres han comprado sus artículos en Kmart, dado que poco después se pasaría a la ropa deportiva y de ahí al diseño tanto de accesorios como de gafas de sol, bolsos, joyas, zapatos, llegando incluso a la ropa de cama o decoración.

"Fui la primera actriz que creó su propia línea en un momento en que todos simplemente prestaban su nombre a un producto. Me dijeron que no debería hacerlo, pero probablemente fue la mejor decisión que he tomado nunca", explicó la intérprete, que según la web Celebrity Net Worth tiene un patrimonio valorado en algo más de 150 millones de dólares.

Jaclyn Smith, que en 2002 superó un cáncer de mama, sigue siendo todo un ejemplo de cuidado personal, dado que pese a su aspecto jovial, jamás se ha sometido a cirugía invasiva, aunque sí ha echado mano del rejuvenecimiento con láser o tratamientos de peeling (exfoliación) químicos.

"Quieres tener cuidado, porque quieres parecerte a ti mismo. No quieres parecer de plástico", le aseguró el año pasado al Daily Mail, añadiendo que ha sido su marido, el cirujano Brad Allen (su cuarto esposo, tras Roger Davis entre 1968 y 1975; Dennis Cole, de 1978 a 1981; y Tony Richmond, en la década de los 80, y que es padre de sus dos hijos, Gaston y Spencer, que ya la han convertido en abuela), con quien lleva 23 años, el que le sacó la idea de la cabeza de pasar por el quirófano.

"Él sabe que la cirugía puede salir mal", ha llegado a afirmar. De modo que aún persiste en métodos más accesibles, como las hidrataciones ("Soy un gran creyente en el retinol de noche") o alimentos frescos: "Crecí en una granja comiendo alimentos frescos sin hormonas ni conservantes y todavía trato de comer de esa manera".