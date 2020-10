Cvirus.- Ribó, sobre les Falles: "La voluntat, si és possible, és tirar endavant amb totes les restriccions necessàries"

20M EP

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha assenyalat aquest dilluns, preguntat per la celebració de les Falles de 2021 després de la declaració d'un nou estat d'alarma per a frenar la Covid-19, que "la voluntat" del consistori, "si és possible", és dur a terme els actes que puguen tindre lloc "amb totes les restriccions que siguen necessàries".