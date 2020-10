Cvirus.- CSIF insta el Consell a aplicar el teletreball voluntari en l'administració per a baixar el risc de contagi

La central sindical ha recalcat en un comunicat que les últimes mesures de restriccions en els contactes socials i en llocs tancats contrasten amb "servicis públics en els quals s'aglomeren treballadors" i ha lamentat que la Generalitat mantinga a la Comunitat Valenciana "a la cua d'Espanya en el canvi de normativa per a propiciar el teletreball entre els seus empleats públics".

Segons CSIF, mentre que per al personal d'Administració General de l'Estat, per al d'autonomies com Catalunya o fins i tot en el propi Ajuntament de València s'han subscrit acords en eixa línia, en la Generalitat les negociacions "segueixen estancades" en la fase d'al·legacions a l'esborrany d'una proposta que, en la pràctica, "és igual a la del 2016".

CSIF també ha lamentat que la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, "va obligar, després de l'acord del Consell, al precipitat retorn presencial de la totalitat de la plantilla en les diferents conselleries i, des d'aleshores, ha sigut incapaç d'aprovar una normativa de teletreball".

"S'han limitat des de la seua conselleria a presentar un esborrany de decret insuficient i que complica la situació en la modalitat de teletreball", ha criticat CSIF, que ha subratllat que aquesta situació "contrasta amb les mesures restrictives aplicades pel Consell i amb les recomanacions de reduir la mobilitat i teletreballar en empreses privades".

El sindicat creu que la salut dels empleats públics i dels seus familiars "no pareix ser una prioritat per a la Conselleria de Justícia, tenint en compte que, a punt de començar el mes de novembre i amb la situació sanitària agreujant-se, els empleats públics de la Generalitat segueixen sense tindre opció al teletreball".

En aquest context, CSIF ha anunciat la presentació d'un escrit amb "caràcter urgent" a Funció Pública per a sol·licitar "l'aplicació immediata del treball a distància amb caràcter voluntari en l'Administració, per a contribuir a la reducció de les aglomeracions en els centres de treball, els seus accessos i mitjans de transport públics".

La central sindical, de la mateixa manera, va a instar, des dels Comités de Seguretat i Salut Laboral, a "una major transparència en les sospites de contagi, ja que la informació als treballadors no s'està traslladant amb diligència i claredat, la qual cosa impedeix que puguen adoptar-se, per part del personal, mesures addicionals de prevenció si fora necessari".