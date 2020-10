Cvirus.- El 99,2% dels grups d'alumnes dels centres educatius finalitza sense incidències la setena setmana

Per tant, dels 1.845 centres educatius que conformen el sistema educatiu valencià han finalitzat la setena setmana del curs sense cap aula, parcialment o totalment confinada, el 86,5%, és a dir 1.595. Aquestes dades s'extrauen de la determinació de grups nous confinats durant la passada setmana, els que romanen parcialment o totalment confinats de setmanes anteriors i els que ja s'han desconfinat.

La passada setmana es va acordar el confinament de 249 grups de 147 centres educatius, es van desconfinar 168 grups de 103 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 139 grups de 103 centres educatius. Per tant, el total de grups confinats, totalment o parcialment, al final de la setena setmana de curs va ascendir a 388 grups de 250 centres educatius.

Per províncies, el 85,9% dels 638 centres educatius de les d'Alacant no té cap grup confinat; hi ha 90 centres educatius alacantins que tenen 132 grups confinats i, per tant, el 99,2% dels prop de 16.700 grups de la província rep classes presencials amb tota normalitat.

Durant la setena setmana de curs es va determinar el confinament de 87 grups de 53 centres educatius en la província, s'han desconfinat 81 grups de 41 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 45 grups de 37 centres educatius.

A Castelló, el 89,2% dels 249 centres educatius no tenen cap grup confinat. En aquest cas, són alumnes de 32 grups de 27 centres els que s'han hagut de confinar, la qual cosa vol dir que el 99,5% dels més de 6.000 grups d'aquesta província rep classes presencials sense problemes.

A Castelló en aquesta passada setmana es va decidir el confinament de 23 grups de 19 centres educatius, s'han desconfinat 25 grups de 16 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, nou grups de huit centres educatius.

Finalment, en la província de València el 86,1% dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no tenen cap grup escolar confinat; hi ha 133 centres que tenen 224 grups confinats, és a dir, el 99,1% dels prop de 24.300 grups realitza les classes presencials amb tota normalitat.

En aquesta província s'ha determinat el confinament de 139 grups de 75 centres educatius, s'han desconfinat 62 grups de 46 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 85 grups de 58 col·legis i instituts.