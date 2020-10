El Gobierno de Aragón inicia una campaña para lograr que todos los menores bajo su tutela estén en acogimiento familiar

Ha estado acompañada por la jefa de Servicio de Protección a la Infancia y Adolescencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), María José Bajén, y la presidenta de la Asociación de Familias Acogedoras de Aragón (Adafa), Marta Vázquez.

La campaña comienza este lunes, 26 de octubre, y tendrá presencia en los medios de comunicación, en el transporte público y en las redes sociales durante cinco semanas. Persigue dar una información precisa de en qué consiste la acogida, qué tipos de acogimiento existen, qué requisitos deben cumplirse y por qué fases hay que pasar para formar parte del programa.

Broto ha explicado que "se buscan familias diversas, para niños diversos y en situaciones diversas", con una llamada a la acción bajo el lema 'Tú también puedes acoger'. "Nos propusimos que esta fuera la legislatura de la infancia", y para ello, entre otras cuestiones, "necesitamos que Aragón tenga más familias de acogida", ha esgrimido la consejera.

Con esta campaña, se pretende "conseguir que entre los menores que necesitan protección en la comunidad autónoma haya menos niños y adolescentes en instituciones que en familias", ha añadido la consejera.

Según ha dicho, "queremos concienciar de la situación de estos niños, implicar a la sociedad y que las familias aragonesas sean solidarias", con independencia del núcleo que conformen -monoparentales, parejas de más edad, parejas del mismo sexo- en la necesidad de brindar un hogar a un niño o adolescente que lo necesita hasta que se resuelva su situación familiar o se determine otra medida de protección.

María Victoria Broto ha recordado que en estos momentos hay 89 familias en Aragón en disposición de atender a estos pequeños, 117 menores que ya viven en el seno de un hogar -45 en familia ajena y 72 en extensa- y 253 que se encuentran en instituciones. Igualar esta proporción, e incluso darle la vuelta potenciando la cultura de la acogida en la comunidad autónoma es el propósito del Gobierno aragonés.

CRECEN LAS FAMILIAS DE ACOGIDA

La jefa de Servicio de Protección a la Infancia y Adolescencia del IASS, María José Bajén, ha incidido en la necesidad de impulsar este programa para difundir la figura del acogimiento y ha recordado que desde 2015, momento en el que se impulsó un cambio normativo, y hasta la actualidad, se ha conseguido que en Aragón ningún menor de seis años viva en un centro residencial, y se ha pasado de las 39 familias que había en ese momento a las 89 actuales.

A su entender, "es importantísimo que sigamos trabajando en esta línea para conseguir que, sin importar la edad, todos los niños y adolescentes puedan beneficiarse de las experiencias positivas que tiene vivir y crecer en una familia".

Bajén ha esgrimido que la sociedad debe entender que "no solo hay niños pequeños, sino que, para uno de once años o para un preadolescente o adolescente también es muy importante crecer en un hogar". Ha destacado, asimismo, que hay niños y adolescentes con necesidades especiales que también necesitan un hogar.

La jefa de Servicio de Protección a la Infancia y Adolescencia del IASS también ha explicado cómo se encuentran estos menores en la actualidad en la comunidad autónoma, unos datos que evidencian que a partir de los once años la proporción de niños en instituciones es mucho mayor que en familias -248 frente a 59-.

Del mismo modo, ha recordado que la primera actuación que prevé la Administración antes de retirar de forma temporal a un niño y adolescente o a un grupo de hermanos de su hogar de origen es trabajar dentro de la familia, para lo cual se cuenta con 65 profesionales en las tres provincias realizando intervenciones familiares -54 en Zaragoza, 8 en Huesca y 3 en Teruel-.

No obstante, cuando esa situación no se resuelve, es necesaria la retirada de su familia de origen y es entonces cuando se produce el traslado de los menores a familias extensas, a familias de acogida o a centros institucionales, de los que en estos momentos funcionan nueve en Aragón.

FAMILIAS DE ACOGIDA

La presidenta de la Asociación de Familias Acogedoras de Aragón (Adafa), Marta Vázquez, ha subrayado el cambio emocional y vital que puede suponer para un menor contar con una familia de acogida en un momento tan difícil de su vida. "

Una frase muy usada, pero no por ello menos cierta, es que recibimos más de lo que damos, la satisfacción de ver a estos pequeños que llegan a nuestras casas asustados, en muchas ocasiones faltos de límites y cariño, que tienen miedo hasta de su sombra, como van superando esos temores y recuperando la confianza en los adultos y saber que nosotros hemos ayudado a esa recuperación paga con creces todo lo que hacemos", ha indicado Vázquez.

La presidenta de Adafa ha animado a la sociedad aragonesa a sentirse concernida por esta llamada y por la situación de los menores que precisan protección.

"Cuando hablamos con otras familias sobre el acogimiento familiar lo que más oímos es que ellos no podrían tener un niño en casa, cuidarlo, darle cariño y luego decirle adiós; esto mismo es lo que me dijo mi marido la primera vez que hablamos del acogimiento, llevamos ya 20 años, no sabes de lo que eres capaz hasta que lo intentas", ha contado.

La Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón presta en estos momentos apoyo técnico y profesional en los procesos de acoplamiento familiar en familia ajena, en los procesos de intervención de urgencia y en los temporales.

Por otra parte, la labor de apoyo al acogimiento familiar en familias extensas es llevada a cabo por Aldeas Infantiles, que se centra de forma fundamental en facilitar apoyo y asesoramiento a las familias y a los niños y adolescentes, prevenir situaciones de riesgo o mediar en las relaciones con los padres.