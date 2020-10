Unicef se suma al programa d'atenció a l'obesitat infantil de l'Hospital General amb la seua nova app 'Esc@la salut'

'UNICEFLab: Covid19' inclou servicis de "mentoring" amb experts en diferents àrees d'activitat, suport en la cerca de sinergies, tecnologia, servicis i possible financiacióny ara ha permès donar un salt en l'engegada de l'aplicació 'Esc@la Salut', dissenyada per l'hospital i desenvolupada per l'empresa valenciana MySphera i d'aquesta manera "ja està llista per a ser testada en un entorn real".

El desenvolupament inicial de l'aplicació ha sigut possible gràcies al conveni de col·laboració firmat entre la Fundació d'Investigació de l'Hospital General de València (FIHGUV) i Les Naus.

"La implementació d'aquesta aplicació mòbil en centres educatius servirà de ferramenta pedagògica per a impartir una assignatura transversal per a promocionar els hàbits saludables entre les famílies, a través dels xiquets i afavorir la prevenció de malalties, fonamentalment l'obesitat infantil", ha explicat en un comunicat el pediatre de l'Hospital General Julio Álvarez-Pitti, promotor i responsable científic de la iniciativa i investigador del CIBEROBN.

El primer col·legi que se sumarà serà el CEIP Miquel Adlert i Noguerol en el qual està previst testar aquesta aplicació al llarg del mes de novembre.