La tensa entrevista de Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid: "Esa pregunta no se le hace a una presidenta autonómica"

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la inauguración del hospital de emergencias de Valdebebas, y sobre esta apertura de este centro médico se pronunció este domingo en Telemadrid en una entrevista que no ha dejado a nadie indiferente por la tensión que hubo.

El hospital fue mandado construir en mayor y costó más de 50 millones de euros, y su apertura será esta semana. Por ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid entró en directo a Telenoticias de la cadena autonómica para hablar con Silvia Intxaurrondo.

Este sábado estará terminado el hospital de Valdebebas, por lo que la presentadora le preguntó por cuántos sanitarios iba a contratar para atender en el centro, que contará con más de 1.000 camas. "Estamos ahora mismo en esa contratación, lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga de otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital tenga a todo el personal dispuesto", explicó Díaz Ayuso.

- Periodista de Telemadrid: "¿Abrirá esta semana un hospital con los sanitarios de otros hospitales de Madrid?"



- Díaz Ayuso: "Son preguntas que no se le hacen a una presidenta autonómica"pic.twitter.com/KAbl3bi9TX — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 25, 2020

"Disculpe, pero entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales...", preguntó Intxaurrondo, pero la presidenta a interrumpió: "Al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni ningún tipo de personal".

"¿Y no se arriesga a que otros hospitales de la Comunidad de Madrid...? ¿No van a quedar desatendidos?", volvió a preguntar la periodista. "No, es un nuevo hospital, que es una buena noticia. Lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. No va a faltar nada", aseveró la política popular.

"No me salen las cuentas", apostilló Silvia Intxaurrondo, a lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid respondió: "Se van a reorganizar. Es que yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material... Yo creo que eso a mí no me compete".

"Yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderán. Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico, normalmente", concluyó Isabel Díaz Ayuso.