Coronavirus.- Dissolen un 'botellot' i una festa a Alacant, sense incompliments del toc de queda

Aquest operatiu ha transcorregut amb "màxim compliment i normalitat" i amb una circulació mínima de vehicles interceptats en els controls policials, en acreditar trasllats per motius laborals.

La Regidoria de Seguretat destaca així el balanç "molt positiu" de la segona nit amb confinament nocturn, ja que "els alacantins han demostrat la seua gran responsabilitat en el compliment del toc de queda". També posa en valor la tasca dels establiments d'hoteleria, amb "màxim respecte a la mesura per a fer front a aquesta pandèmia i disminuir el nombre de contagis".

Les principals avingudes d'entrada i eixida a la ciutat s'han mantingut fins a les sis del matí amb circulació mínima de vehicles. Durant tota la nit, els agents han prestat especial vigilància en els parcs, procedint al tancament dels quals es trobaven oberts, així com clausurant jardins i les platges del terme municipal d'Alacant.

Entre les intervencions, la Policia Local ha desmantellat un 'botellot' que s'estava celebrant en el Cap de l'Horta, després de localitzar joves bevent al carrer. S'han interposat quatre denúncies per no portar mascaretes i quatre per consum d'alcohol.

La segona actuació s'ha produït en una vivenda situada al Passatge Miramar, en la qual s'ha denunciat el llogater per celebrar una festa privada i causar molèsties als veïns.

UN CONDUCTOR S'ESCAPOLEIX I DEIXA UNA REGUERA D'OLI

Finalment, el dispositiu de la nit del diumenge al dilluns s'ha tancat amb tres accidents de trànsit. En un s'han vist implicats un turisme i una motocicleta.

En un altre sinistre, un vehicle ha impactat contra un semàfor. Aquest conductor ha tractat de fugir i ha abandonant el vehicle en una gasolinera propera, deixant una reguera d'oli que ha sigut retirada pels servicis de neteja.