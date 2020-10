Els auditors valencians situen la recuperació econòmica a la fi del 2022

La majoria dels professionals creu que la caiguda del turisme i l'hoteleria deixarà l'autonomia en situació de "desavantatge" i que provocarà "major desigualtat" amb altres comunitats autònomes, segons ha informat l'entitat col·legial en un comunicat.

El treball, realitzat a partir d'una enquesta amb 672 respostes, mostra que els auditors valencians situen la recuperació econòmica a la fi de l'any 2022 i creuen que la caiguda del PIB, estimada en el 9,6% per part de Funcas per a la comunitat autònoma, serà "molt superior" a les previsions.

"La situació a la Comunitat Valenciana és molt pitjor en termes econòmics que en altres autonomies perquè la nostra dependència del turisme, principalment estranger, ens col·loca en una situació de desavantatge, la qual cosa provoca major desigualtat davant d'altres autonomies. A açò s'uneix la caiguda de la demanda global i la falta de grandària de les nostres empreses", ha explicat Rafael Nava, president del Col·legi d'Auditors de la Comunitat Valenciana.

De fet, després de les auditories realitzades el 2019, el col·lectiu estima que les previsions de les empreses valencianes sobre l'exercici 2020 tindran "serioses dificultats" per a materialitzar-se. A més del turisme, l'hoteleria i l'automoció són uns altres dels sectors "més colpejats" per la crisi de la Covid a la Comunitat Valenciana.

"En els comptes del 2020 se'n van a posar a prova la viabilitat de moltes empreses. Moltes d'elles hauran d'ajustar plantilles, reduir beneficis o augmentar l'endeutament per a sobreviure", ha augurat Nava. Des del col·lectiu d'auditors recorden el valor que l'auditoria atorga a les empreses, també a aquelles que no estan obligades a auditar-se.

"En un moment en el qual cal eixir a buscar finançament o presentar-se davant possibles inversors és crucial oferir una garantia de transparència financera i de la gestió i eixe valor ho aporta l'auditoria de comptes. Les exigències de fiabilitat de la informació financera que publiquen les empreses se'n van a elevar, especialment si es pretén accedir a crèdit", ha subratllat.

CONSEQÜÈNCIES EN L'OCUPACIÓ

Segons els auditors, els majors de 50 anys i els joves recentment incorporats al mercat laboral seran els principals damnificats per l'atur i auguren que entre un 15 i un 25 per cent dels ERTO aprovats actualment posarien convertir-se en acomiadaments permanents. "Des del col·lectiu d'auditors de comptes creiem que, per a reactivar l'economia, les empreses valencianes haurien de rebre incentius que els permeten mantindre l'ocupació i els seus sistemes productius, així com ajudes per a accedir al finançament", ha indicat Rafael Nava.

A pesar que la crisi derivada de la pandèmia del coronavirus ha colpejat especialment el turisme i a l'hoteleria, els auditors de la Comunitat no vaticinen unes xifres similars a les de la crisi econòmica anterior, quan es va arribar a 10.900 concursos el 2013, xifra rècord.

"La crisi actual és diferent que la que es va iniciar l'any 2008. Igual que estimem la recuperació a la fi del 2022, també creiem que no arribarem a les xifres de concursos de creditors d'aleshores. Açò sí, amb molta probabilitat almenys el 75% d'empreses que presenten concurs de creditors acabarà en procés de liquidació", ha afegit José Andreu, delegat del Registre d'Auditors Judicials (RAJ) en la Junta Directiva del Col·legi d'Auditors.