Fani arremete contra el anuncio de telefonía que usa el grito de "¡Estefanía!": "La habéis cagado un porquito"

La isla de las tentaciones sigue dando que hablar. Pero no solo su segunda temporada, sino que la primera edición con Fani y Christofer como absolutos protagonistas continúa generando contenido, más incluso si se habla del famosos grito de "¡Estefaníaaa!".

La última en utilizar este mítico momento fue FiNetwork, una compañía de telefonía que lleva días anunciándose con ello. Aprovechando la programación de la segunda edición del reality de Telecinco, el empresa utiliza un spot con una playa de fondo que simular ser La isla de las tentaciones.

Mientras el locutor intenta informar de la tarifa que tienen, un hombre grita por detrás "¡Estefaníaaa!". Esta referencia al programa, y más concretamente a la conocida pareja, ha provocado que la famosa Fani Carbajo se pronunciara al respecto.

"Decirles a los de la marca esta, FiNetwork, que anuncia fibra más móvil, no sé qué, y utilizan el grito de '¡Estefanía!' para tener unas poquitas visualizaciones más porque si no, no las tendría, y ellos mismo lo saben", comentó este domingo la madrileña en sus stories de Instagram.

"Decirles: Mi vida, no me han denegado la patente, la habéis cagado un poquito y bueno, a la vez, me habéis hecho un favor. Así que gracias", concluyó lanzándoles un beso con ironía.