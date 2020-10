El doctor per la UPV Raffaele Vitale rep el premi Jove Estadístic 2020

20M EP

Raffaele Vitale, doctor per la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sigut guardonat amb el premi Jove Estadístic 2020, atorgat per la Xarxa Europea per a l'Estadística Industrial i dels Negocis (ENBIS, per la seua sigla en anglés).