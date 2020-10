Carolina Sobe, en tratamiento tras engordar 30 kilos por la ansiedad que le produjo el acoso de un vecino

Carolina Sobe confesó el tormento que ha pasado en los últimos meses por culpa de un vecino que se obsesionó con ella hasta el punto de acosarla.

Durante un duro relato en Sábado Deluxe, la exgranhermana y actual colaboradora en varios espacios de la cadena, contó que la ansiedad provocada por lo sucedido le ha pasado factura y le ha llevado a engordar nada menos que 30 kilos.

"Un día estaba en mi casa y noté cómo intentaba abrir mi puerta. Al preguntar me dijo que le dejase pasar y me puse a gritar como una loca", revivió Sobe, que situó el acoso en el confinamiento vivido por la pandemia del coronavirus.

"Por la ansiedad no podía parar, veía una pizza y me tiraba de boca"

La televisiva hizo hincapié en que denunció los hechos, algo que no sirvió de mucho, ya que su acosador vivía en su mismo edificio y lógicamente se cruzaban en más de una ocasión.

"Ya he perdido tres kilos y medio, me quedan por adelgazar 27"

Todo esto le llevó a comer compulsivamente. "Yo no he estado así ni cuando estaba embarazada, que engordé 8 kilos. Me comía todo. Por la ansiedad no podía parar, veía una pizza y me tiraba de boca", compartió, eso sí, sin perder el sentido del humor habitual.

Por todo, se ha puesto en manos de profesionales, que la están ayudando a rebajar peso. "Ya he perdido tres kilos y medio, me quedan por adelgazar 27".