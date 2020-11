Los jardineros de Barcelona denuncian falta de recursos y criterio: "Segamos  hierbas ahora que antes no nos dejaban"

Árboles que no paran de crecer y hierbas que salen entre el asfalto. Esa es la imagen presente en muchas calles de Barcelona, desde que el Ayuntamiento impulsara un plan para naturalizar Barcelona. Una decisión que se tomó aprovechando el crecimiento descontrolado de la vegetación después del confinamiento y que, para muchos ciudadanos, es solo un síntoma de dejadez.

Sin embargo, los que más están sufriendo esta decisión son los trabajadores de Parcs i Jardins, que reclaman más personal y maquinaria más moderna. “La plantilla está muy mermada desde hace mucho tiempo. La gerencia se ha olvidado. Nos faltan 400 jardineros”, afirma Fani Portolés, delegada de CGT en la empresa.

Hierbas en las aceras de Barcelona Isabel Serrano

Sobre la “naturalización”, opina que el plan “está hecho sin criterios claros. No puedes decir que apuestas por algo y cuando la gente se queja, cambiar”. Cambios de decisiones que dan la impresión, según de ella, de improvisación y afirma que segar o no ciertas zonas no depende tanto de la vegetación como del criterio del técnico. “Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Situación precaria y maquinaria obsoleta



“Tenemos menos gente que en 2010. La plantilla que tenemos está muy envejecida y la media de edad es de 50 años” afirma Portolés. Sobre las declaraciones del concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloy Abadía, en las que afirmaba que había 700 jardineros, Fani Portolés opina que “aún es hora de que nos haga una visita”.

También se queja de una maquinaria obsoleta. “Cuando entro BCN en Comú parecía que cambiaba, pero ahora volvemos a las andadas. Dinámicas extrañas, cada vez más jefes y menos jardineros”, afirma.

Considera que faltan al menos 400 jardineros. “Aunque entre administrativos, el trabajo no sale”, opina. “Estamos segando ahora hierbas que nos dijeron que no segáramos”.

Una opinión que también comparte Silvia Fitó, presidenta del Comité de Empresa de Parcs i Jardins y sindicalista de CCOO: "Entre 2010 y 2015 hubo una reducción de personal, después, en 2016, se consideró actividad esencial y en 2017 salieron las primeras oposiciones en ocho años. Desde entonces se ha ido recuperando el número de trabajadores, pero aún queda".