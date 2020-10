Huelga de médicos en España desde este martes durante la segunda ola de coronavirus ante “el desmantelamiento del sistema público de salud”

Los médicos de toda España están llamados a una huelga general desde este martes y todos los últimos martes de cada mes hasta que las autoridades atiendan sus reivindicaciones. La protesta, que llega durante la segunda ola de coronavirus, ha sido convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) por la actual situación que atraviesan los profesionales, que arrastran años de recortes provocados por una insuficiencia financiera y de graves defectos de planificación y gestión que afectan negativamente a la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, socavan la calidad asistencial que se debe proporcionar a los pacientes y de manera muy especial han deteriorado las condiciones laborales y profesionales de los facultativos.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de este colectivo ha sido la publicación del Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, que, en opinión de los sindicatos, provoca el "desmantelamiento del sistema público de salud, laminando el régimen de especialidades médicas, legalizando el intrusismo profesional y degradando fatalmente la calidad de la asistencia sanitaria de la población".

Los profesionales creen que ante una segunda ola de coronavirus que amenaza con desbordar la asistencia sanitaria "la única solución que ofrece el Estado es contratar enfermeras para hacer de médicos, contratar a no especialistas para hacer tareas de éstos, reconocimiento exprés de títulos de especialista obtenidos en países extracomunitarios y obligar a los especialistas a realizar funciones de especialidades que no les son propias".

En el sindicato no comparten que los médicos no especialistas puedan ejercer una especialidad, tal y como permite el nuevo Decreto Ley aprobado a finales de septiembre. A su juicio, esa situación no hace sino poner en riesgo la seguridad de los pacientes, puesto que “ está pisando la regulación de la profesión, se legaliza el intrusismo profesional y se deslegitima el sistema de Formación Sanitaria Especializada”.

El Gobierno autorizó en ese decreto que las comunidades autónomas puedan contratar de forma excepcional a personal sanitario extracomunitario o que no haya conseguido plaza en la pasada convocatoria de MIR, lo que supondría la incorporación de unos 10.000 profesionales para aliviar la sobrecarga de la Sanidad Pública. Permitiendo la reubicación temporal de esos profesionales sanitarios, el objetivo es prestar atención sanitaria a los pacientes de todas áreas, siempre que quede garantizada la asistencia en sus unidades asistenciales de origen.

La CESM sostiene, sin embargo, que hay que dialogar sobre “la supuesta falta de médicos aireada desde algunas administraciones”, ya que en realidad es “una escasa disponibilidad ante las lamentables condiciones laborales en las que se está obligando a ejercer a los profesionales”.

En resumen, este paro nacional se convoca con el objetivo de que se retire de manera inmediata el Real Decreto Ley 29/2020 y de que se establezca un calendario de negociaciones que permita abordar los asuntos de urgente resolución:

-Solvencia financiera para una asistencia de calidad con un aumento progresivo de la financiación para adecuarla a la media de los países europeos de nuestro entorno que más y mejor inversión tienen en sanidad, y que se interpongan criterios finalistas, con reversión de los recortes que se aplicaron en 2010.

-Nueva regulación de la relación laboral del colectivo MIR que mejore sus condiciones laborales y formativas, con aumento de las plazas de Formación Sanitaria Especializada basado en una planificación de las necesidades actuales y futuras, con criterios de calidad.

-Plantillas adecuadamente dimensionadas para responder con suficiencia a las necesidades del sistema con una correcta planificación de los recursos humanos y una nueva regulación de selección y provisión de plazas que acabe con la libre designación, la temporalidad y la precariedad del empleo, eliminando las tasas de reposición. Procesos coordinados de movilidad dentro del SNS.

-Modificación del Estatuto Marco que permita una jubilación flexible y voluntaria entre los 60 y 70 años y declaración de profesión de riesgo con reconocimiento del contagio de SARS-CoV2, en sanitarios, como enfermedad profesional. Cómputo de las guardias a efectos de jubilación.

-Mejora de las condiciones laborales y de la presión asistencial adecuadas en todo el SNS y en todos los niveles asistenciales para asegurar la calidad asistencial y hacer más atractivo el SNS, con homogeneización retributiva al alza de todos sus profesionales, así como el reconocimiento del nivel 26 en los facultativos.

Protesta en Madrid por los servicios mínimos

Una de las comunidades más afectadas por los contagios y más criticada por su gestión ha sido la Comunidad de Madrid. Allí, el Gobierno regional ha decretado unos servicios mínimos que "impide de facto el derecho de huelga".

Desde AMYTS, sindicato mayoritario entre los médicos de Madrid, consideran que aunque digan que los servicios mínimos son del 50%, "luego amplían la practica totalidad de los servicios escudándose en la situación epidemiológica" para llegar casi al 100%.

"Desde AMYTS hemos encargado a nuestra asesoría jurídica que inicie las medidas jurídicas necesarias, ya que desde nuestro punto de vista se impide de facto el derecho de huelga a los médicos y TS del SERMAS", ha señalado el sindicato en un comunicado.