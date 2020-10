PNV cree un "auténtico despropósito" que se usen palabras como "falta de libertad" ante medidas para la pandemia

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que su partido ha sido "muy consciente durante todo el tiempo de la pandemia de la situación y de lo que suponía". Por ello, ha intentado colaborar y "trabajar codo con codo", pese a que, según el dirigente jeltzale, ha habido "diferencias".

"Hemos votado favorablemente a todas las prolongaciones de los estados de alarma en su momento y fuimos haciendo girar también al Gobierno español para entrar, al final, en eso que se llamó cogobernanza entre administraciones", ha apuntado.

A su juicio, "mezclar este asunto con la pugna política diaria y habitual sería un error mayúsculo". "No se lo merece la ciudadanía y no debemos entrar en ello".

PP

En este sentido, se ha referido al PP y entiende que diga que, con las leyes saniatarias sería "suficiente", sin recurrir al estado de alarma. "En un principio, yo también lo habría dicho, pero en los tribunales ha habido uno de cada color. Unos han dicho que sí y otros que no", ha apuntado, en alusión a las restricciones decretadas para evitar la propagación de la covid-19.

Por ello, ha dicho que ha habido que decidir declarar el estado de alarma porque no hay tiempo para reformar las leyes sanitarias. "La pelea por la pelea en este asunto no la acabo de ver. No estoy nada de acuerdo con mezclar palabras mayores con las circunstancias que envuelven a una pandemia. Hablar de falta de libertad, etc, me parece un auténtico despropósito", ha afirmado.

Aitor Esteban ha recordado que en todo los países del mundo se toman medidas y restricciones ante una pandemia, no solo en el Estado español. "Vamos a hablar en serio y las palabras con contenido muy importante, y una de ellas es libertad, pongámosla en sus justos términos", ha añadido.

(Habrá ampliación)