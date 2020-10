La Comunitat no prohibirà encara la mobilitat amb altres autonomies

La Comunitat Valenciana es troba immersa des d'ahir a la vesprada, igual que la resta d'Espanya, en un nou estat d'alarma nacional, però en la pràctica les restriccions continuaran sent les mateixes que vénen aplicant-se des de la passada matinada, tal com va aclarir la Generalitat.

A més, el govern valencià ja va avançar ahir que no està entre els seus plans restringir la mobilitat amb altres comunitats autònomes, una nova limitació que poden adoptar les diferents regions, segons es va acordar ahir en el Consell de Ministres que va aprovar el decret de l'estat d'alarma.

Això significa que els valencians, de moment, podran continuar viatjant fora de la Comunitat. No obstant això, el Consell va advertir que si la situació empitjora, sí que aplicarien aquestes restriccions.

D'altra banda, la Comunitat també va indicar que mantindrà l'horari de la restricció de la mobilitat nocturna des de les 00.00 fins a les 06.00 del matí. Aquest aclariment va ser necessari perquè el decret de l'estat d'alarma contempla el toc de queda obligatori entre les 23.00 i les 06.00 h en tota Espanya excepte a Canàries, amb el matís que cada comunitat pot retardar o avançar la seua activació una hora respecte a eixa franja (en el cas valencià aquesta s'endarrereix fins a les 00.00).

Les úniques causes per les quals es pot ser al carrer en eixe interval horari són, per exemple, anar o tornar del treball, cuidar a majors o menors, acudir a urgències o anar a per medicaments. Igualment, continuaran vigents les limitacions a 6 persones de les reunions socials i familiars en espais públics i privats; el tancament de jardins i zones d'esplai a l'aire lliure a les 22.00 hores; la prohibició de consumir en les barres dels establiments hostalers, i la prohibició de vendre alcohol entre les 22.00 de la nit i les 8.00 del matí.

A la Comunitat Valenciana l'estat d'alarma –que, de fet, sol·licitava a l'Executiu central– li ha enxampat amb els deures fets. Des del dijous de la setmana passada, quan es va celebrar el Consell Interterritorial, el president Ximo Puig ja va advertir que la seua regió no esperaria que hi haguera un consens nacional per a implantar el toc de queda nocturn, per la qual cosa la Comunitat el decretaria pel seu compte.

Aquest anunci no va tardar a materialitzar-se: el dissabte, la Conselleria de Sanitat Universal va publicar una resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en la qual desgranava les restriccions exposades anteriorment. Va començar a fer efecte a la 01.00 h d'ahir (de manera excepcional) i està previst que es prolongue fins a les 23.59 h del 9 de desembre.

Durant la primera nit de toc de queda es van registrar 224 sancions en la Comunitat per incomplir la normativa antiCovid, però menys de la meitat van ser pel trencament del confinament nocturn. A València, concretament, es van interposar 83 infraccions per infringir el toc de queda. A més, la Policia Local va detindre a quatre persones i va denunciar a tres locals.

Pujada de vertigen dels contagis

La Comunitat va ser la primera regió a anunciar el toc de queda nocturn malgrat ser la segona amb menor incidència per 100.000 habitants en 14 dies (només per darrere de Canàries). No obstant això, la decisió va arribar en plena expansió dels contagis a la regió: en l'última setmana han crescut un 60%. En concret, des del 16 d'octubre fins al 23 es van registrar 5.307 nous positius. El número d'hospitalitzats, per part seua, va créixer un 41% i el d'ingressats en UCI, quasi un 50%.