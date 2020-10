Muere a los 38 años el príncipe Azim, hijo del polémico Sultán de Brunéi

El príncipe Haji 'Abdul' Azim de Brunéimurió este sábado a los 38 año, según confirmó la emisora estatal Radio Television Brunéi.

Aunque Palacio no ha dado detalles de la causa de su muerte, algunos medios como The Star informan que se ha producido en medio de una larga lucha contra el cáncer que, tras varias intervenciones, no ha logrado ganar.

Según la información, proporcionada por una fuente cercana a la familia, el país estará de luto durante siete días en el que se supone que todos deben vestirse de blanco.

El hijo del multimillonario Sultán de Brunéi, Muda Hassanal Bolkiah, tenía once hermanos y era el cuarto en la línea de sucesión al Trono.