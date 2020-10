Mayka confiesa tener una relación con Tony Spina en el debate de 'La isla de las tentaciones'

Este domingo, Telecinco emitió el primer debate con los participantes de La isla de las tentaciones. Comenzó con una acalorada discusión entre Tom Brusse y Nela, la madre de Melyssa, que le pidió explicaciones al que fuera su yerno. Después, se incorporó al debate Mayka.

A su entrada, Carlos Sobera le preguntó qué había sentido al ver a Óscar, quien asistió como comentarista. "Nada", respondió Mayka con contundencia. Ante una respuesta tan escueta, Nagore quiso saber más, apelando a la sinceridad de la murciana. Esta reconoció que no tenía buenos sentimientos hacia Óscar, pues sentía que la había engañado.

Al igual que en el debate, ambos se echaron en cara no haberse demostrado interés al regresar de La isla de las tentaciones 2. Pero Óscar añadió un dato inesperado: "Pero, ¿qué vas a decir? No está pensando en mí porque ya tiene un nuevo novio", dijo.

Y poco tardaron en descifrar su identidad, pues Suso dio su nombre. Ni Pablo, ni Óscar, ni Carlos Lozano: se trata de Tony Spina. El que fuera tronista de MyHyV y pareja de celebridades como Oriana Marzoli y Makoke, ahora mantiene un affaire con una de las protagonistas del reality.

Kiko Matamoros, colaborador en el programa y exmarido de Makoke, comentó que ambos tenían mucho en común y que les podría ir bien, puesto que son "muy básicos", aunque, añadió también, él es una "buena persona".

La noticia no sorprendió a Pablo, expareja de Mayka, que comentó que siempre le había gustado: "Cuando estaba conmigo ya le seguía en redes y le daba me gusta a todo", comentó. Entonces, Mayka explicó que ya tuvo oportunidad de estar con Spina mientras era novia de Pablo, pero no decidió no hacerlo.

"Le conocí en un bolo y me propuso que pasáramos la noche juntos", recordó. Sobre su estado actual, la murciana explicó que aún no tiene nada formal con el italiano. "Sí, le conozco. Le conozco de haber quedado con él varias veces y es verdad, ahora de ahí a estar con él oficialmente...", dijo mientras sonreía.