Una española residente en China: "Aquí ha habido un plan ganador contra el coronavirus. En España se están poniendo parches"

Sara Landesa es española y lleva 16 años residiendo en la ciudad china de Chengdu. Allí, en el país origen del coronavirus, es donde ha vivido y está viviendo la pandemia que golpea al planeta. Asegura que ocho meses después de que estallase esta crisis mundial, en el gigante asiático la situación es de "total normalidad", que ya "no hay virus", y critica la forma en la que España está afrontando esta lucha.

"Vivo con absoluta normalidad, salvo que llevo una mascarilla en el bolsillo por si tengo que coger el transporte público. Es el único sitio donde hay que llevarla", ha contado Sara este sábado en una entrevista en La Sexta Noche, y añadía que lleva seis meses sin tener que utilizar esa medida de protección de forma general. Asimismo ha relatado que los cines, por ejemplo, pueden ocupar ya todas sus localidades.

Esta empresaria de 48 años considera que China ha conseguido librarse de la Covid porque tomó "las decisiones y las medidas de forma inmediata y a rajatabla". Reconoce que fueron "muy drásticas y muy severas, porque es un país muy poblado", pero valora que así hayan conseguido superar la pandemia.

"El éxito no ha consistido en que China tenga una mejor tecnología o unos recursos de los que España no pueda disponer. Lo que hoy se está viviendo en China se podría estar viviendo en España. Lo que vosotros conocéis como rastreo o cierre perimetral aquí se aplicó en todo el país en febrero", ha asegurado, antes de lamentar que su país carezca de una estrategia.

No obstante, pese a ser crítica con cómo está haciendo frente España a la situación, Sara se muestra convencida de que "no es tarde para establecer un plan ganador con el de China". "Lo que no puedes hacer es continuar con este tipo de gestión del virus a la americana, poniendo parches aquí y allá", ha alertado. Ella considera que "España tiene a gente muy preparada que puede perfectamente establecer un plan" para el virus. "Es posible", ha remarcado esperanzada.