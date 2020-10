El PSOE exige a López Miras que comparezca este mismo martes en la Asamblea y "no demore más las explicaciones"

Lucas ha insistido en que López Miras no comparecerá en la Asamblea Regional a petición propia, sino porque está obligado y no le queda otra, "pero debe hacerlo ya y no esperar más para dar la cara donde tiene que hacerlo, que es la Asamblea".

Lucas ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista pidió el pasado 23 de septiembre la comparecencia de López Miras en la Asamblea Regional, y después de más de un mes, sigue sin dar explicaciones en sede parlamentaria. "Tiene de plazo hasta el 4 de noviembre y está apurando hasta que no le quede más remedio".

"Un presidente maduro y responsable da la cara desde el primer día en sede parlamentaria, que es donde tiene que dar explicaciones e informar a la ciudadanía ante la situación tan grave que tenemos. La Región de Murcia no se merece un presidente que solo se esconde y evita dar explicaciones sobre el tema que más preocupa en estos momentos a la ciudadanía", ha señalado.

"No conozco ningún presidente autonómico que se haya escondido como López Miras. Intentó huir del control parlamentario con la esperanza de una mejora de la situación y poder vender que la pandemia iba a mejor, pero sus erróneas decisiones nos han abocado a la situación en la que se encuentra la Región", ha concluido.