Ángel Martín, a Iñaki López: "El rato que pasa desde que aparcas hasta que llegas a tu casa eres un delincuente"

El presentador y cómico Ángel Martín ha conseguido que su perfil de Twitter sea viral cada mañana con su popular Informativo matinal para ahorraros tiempo, en el que repasa las noticias más destacadas de la jornada. Estos vídeos han llegado hasta laSexta Noche, a donde Martín acudió este sábado para hablar con Iñaki López.

Comentando uno de estos clips, el periodista ha compartido con él que "vivo en una zona que no está confinada, pero aparco el coche en una zona confinada", a lo que el humorista le ha respondido que es "un delincuente". "El rato que pasas desde que aparcas hasta que llegas a tu casa, eres un delincuente", ha dicho en tono irónico.

El informativo de hoy ya lleva 1.000.000 de espectadores.

No tengo la más puta idea de cómo daros las gracias por esto 🙏❤️ pic.twitter.com/8CaW9dAM4B — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) October 21, 2020

Martín, que actúa en un teatro madrileño haciendo monólogos, ha explicado sobre el estado de alarma que la "sensación que tengo es que la mitad del público no sabe si el legal que esté ahí o no. No se entiende nada". "Estoy mirando el semáforo y hay muchos colorines, pero nadie lo entiende", ha asegurado.

"Puede que haya mucha gente que relacione el mundo de la noche con el caos y el descontrol, pero no es verdad. Cuando entras en el teatro, ves que la gente cumple con las medidas de seguridad", ha defendido.

Ambos han debatido también sobre los límites del humor. "El problema es que se le hace mucho caso a la gente que se molesta", ha opinado, añadiendo que "no sé quién decide los límites del humor. Hoy en día puedes decidir a qué cómico quieres seguir y a quien no, le silencias".