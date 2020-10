Policía Foral detiene este fin de semana siete personas y atiende 18 accidentes de tráfico

En Pamplona, Tudela y Genevilla por orden de búsqueda, detención y personación, en Tafalla por atentado y lesiones a un agente de la Policía Foral, en Estella por conducción temeraria y conducir con pérdida de vigencia en el permiso por pérdida de puntos, en Orkoien por un delito relacionado con la violencia de género y en Pamplona (barrio de Ripagaina) por desobediencia grave.

Esta última detención se trata de un varón que caminaba sin hacer uso de la mascarilla. Los agentes le requirieron que se la pusiera negándose a ello en repetidas ocasiones. Daba múltiples excusas como no tener, ser asmático sin poder justificarlo con un informe porque decía tenerlo en su casa de Polonia o reírse argumentando que el COVID no existe. La patrulla le facilitó una mascarilla, pero prosiguió con su negativa guardándosela en el bolsillo y diciendo posteriormente a otra patrulla que no tenía mascarilla. Al no carecer de domicilio en España, fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

En cuanto a los investigados, tres lo son por circular con tasa de alcohol delictiva en Pamplona, Burlada y Falces, este último había tenido un accidente previo por salida de vía; uno por conducir con pérdida de vigencia en su permiso en Lodosa y el último en Izu como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de arma de fuego, ha detallado en un comunicado la Policía Foral.

Por colisiones, además de la ocurrida en la tarde del viernes en Ororbia donde dos personas resultaron heridas de distinta consideración, se han enviado recursos a Ancín, Arre (un herido trasladado a CHN), Artajona, Artica (un herido leve sin traslado), Baztán, Cordovilla, Cortes, Irurtzun, Larraga, Monreal y Orkoien.

Por atropello a animal a Zolina (perro), Los Arcos (corzo) e Ituren (jabalí), y por salida de vía, además de a la ocurrida en Falces en la que se imputó un delito contra la seguridad vial al conductor, se han atendido otras dos ocurridas en Pamplona y Berriozar.

46 REQUERIMIENTOS CIUDADANOS

Asimismo, las patrullas de la Policía Foral han atendido 46 requerimientos ciudadanos. Por molestias vecinales se ha acudido a Lumbier (vehículos mal estacionados) y por peleas, agresiones y conflictos los agentes han mediado en Añezcar, Berriozar, Burlada, Egüés, Gorraiz, Lesaka, Lodosa, Mutilva, Nazar, Orkoien y San Adrián.

Los más numerosos son los avisos relacionados con posibles incumplimientos a las medidas de seguridad sanitarias o a la normativa que prohíbe ciertas conductas como el botellón, fiestas en domicilios, aforos, reuniones numerosas, uso incorrecto de mascarillas e incumplimiento de las medidas de seguridad o actividades como carreras de coches, práctica deportiva en lugares precintados, establecimientos hosteleros, sociedades o bajeras abiertas. Alguno de estos requerimientos, después de que las patrullas lo comprobaran, han derivado en la correspondiente propuesta de sanción.

Por estos motivos las patrullas se han desplazado a Añezcar (2), Arre, Ayegui, Azoz, Berrioplano, Berriozar (3), Buñuel, Caparroso, Carcar, Cordovilla, Elizondo, Etxarri-Aranatz, Falces, Huarte (2), Lesaka, Marcilla, Mendigorría, Murchante (3), Orkoien, Oronoz-Mugairi, Paternain, San Adrián, Sangüesa, Sesma, Villava, Zizur (Puerto del Perdón) y Zuasti (2).