María Patiño vive su peor momento en Mediaset tras su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez

María Patiño confesaba estar enfadada con Jorge Javier Vázquez tras su desencuentro este jueves el Sálvame y las continúas bromas del presentador acerca de Socialité.

La presentadora reconocía sentirse "ninguneada", por lo que estaba planteándose abandonar su colaboración con Mediaset.

"Me iba a ir a mi casa y he pensado que tampoco era la solución. No me siento entendida por todos vosotros", expresaba en Sábado Deluxe.

Una charla sincera con Jorge Javier Vázquez, en la que acercaron posturas, fue lo que hizo que María Patiño cambiara de idea

"Si te molestan este tipo de bromas no voy a hacer ninguna broma sobre esto, las bromas se hacen para divertirse", se disculpaba así el presentador.