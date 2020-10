Nace en Méntrida (Toledo) el primer espacio en España donde depositar las cenizas crematorias de forma ecológica

Los detalles de este proyecto se presentarán el próximo martes, día 27 de octubre, en esta misma localidad. Se trata de 10 hectáreas de suelo rústico en Méntrida, donde las cenizas se introducen sobre el terreno dentro de un recipiente ecológico y biodegradable.

Tal y como han informado fuentes del proyecto a Europa Press, se trata de un entorno natural, formado por un laberinto de vides, un bosque, un estanque, terrazas naturales, una dehesa más abierta y un jardín para el recuerdo de mascotas.

En el 'Bosque del Recuerdo' las cenizas se biodegradan con la tierra y sirven de abono para los árboles, de modo que en cada árbol "pervive el recuerdo positivo y se completa el ciclo de la vida".

No se trata de un cementerio, "no alberga restos humanos, solo cenizas", y "no está sujeto a la normativa mortuoria de los cementerios", por lo que no requiere cargo de mantenimiento ni a futuro y tampoco a "la ley de sanidad mortuoria", por la que "está prohibido verter las cenizas en vía pública".

"Permite libertad de decisión y ubicación, no existe límite de capacidad. En un mismo árbol o planta pueden integrarse diferentes cenizas, tardan entre 9 y 14 meses en fundirse con la tierra", explican desde este proyecto.

La idea de este proyecto se remonta a 2017 y la encabezan cuatro emprendedores con experiencia en ámbitos financieros, jurídicos y de marketing. Son Fernanda Matoses, Ana Domínguez, Almudena de la Peña y Alberto Gallardo.

Es una alternativa demandada por la sociedad, defienden desde el proyecto, ya que tras los últimos datos, se prevé un incremento en las incineraciones del 56% en 2025, según el INE y un informe realizado por la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef).