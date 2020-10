Un médico denuncia su despido tras coger la baja y dar negativo en Covid

Un médico ha denunciado que una residencia de Barcelona le ha despedido tras coger la baja con síntomas de coronavirus, aunque luego dio negativo. Ante esto la empresa le acusó de "estafa laboral" por "fingir" y "abandonar" a los ancianos en un momento de "extrema vulnerabilidad".

En un escrito dirigido a la sección de conciliación del Departamento de Trabajo, el doctor pide que se declare nulo el despido, o subsidiariamente improcedente. También solicita que se le indemnice con 12.500 euros por la infracción del derecho al honor y a la vida y a su integridad física de la que cree que ha sido víctima por parte de la empresa.

El médico, que había sido contratado en diciembre de 2018, empezó a notar sintomatología compatible con la Covid la semana del 23 de marzo, en pleno estado de alarma, ante lo que fue a los servicios de salud, que le prescribieron la baja médica entre el 30 de marzo y el 13 de abril.

Después de recibir el alta, la residencia le comunicó el 16 de abril que le despedían a través de una carta en la que le acusaban de haber "fingido" los síntomas, lo que entendían suponía un "engaño" y una "estafa laboral" a la empresa y a la Seguridad Social. En la misiva, la empresa anunciaba que pediría a la Seguridad Social, a través del juzgado, que detallara las causas de su baja y que le denunciaría por fraude laboral, abandono de sus pacientes y por incumplimiento de obligaciones laborales y del código deontológico.

"En el contexto de la actual crisis sanitaria la empresa entiende que su actuación es negligente, irresponsable e injustificada", sostenía la carta de despido y añadía que la actitud del médico careció de la profesionalidad "mínimamente exigible", además de ser "absolutamente reprochable" desde el punto de vista ético debido a la crisis sanitaria y social, por lo que se le recriminaba que hubiese actuado de "mala fe", incumpliendo de forma "continuada, voluntaria e injustificada" con sus obligaciones.

El médico, representado por el abogado Javier Aranda, sostiene en su denuncia que la empresa incumplió desde el inicio de la crisis sanitaria los "mínimos preceptos elementales" en materia preventiva y que acudió a los servicios médicos de salud al presentar sintomatología compatible con el coronavirus precisamente al ser consciente de su "deber de garantizar el estado de salud de los residentes de avanzada edad y alto riesgo". Una vez le dieron la baja, se sometió a la prueba PCR, en la que dio negativo, circunstancia que, según detalla en su denuncia, "no es nada extraño".

El facultativo asegura que los argumentos esgrimidos en la carta de despido no son ciertos y denuncia que la "extrema gravedad" de su contenido debería comportar la nulidad de su cese laboral, al vulnerarse los derechos fundamentales a la dignidad de la persona y al honor. En su escrito, el trabajador indica que una cosa habría sido que la empresa le hubiese comunicado su despido por pérdida de confianza sobre su rendimiento y, otra, la "gravedad" de la acusaciones, incluso delictivas y "sin un solo elemento probatorio", con el objetivo no solo de cesarle sino de "atacar y menospreciar su reputación y su imagen como doctor".

"Es evidente que el trabajador no puede ser perjudicado con una medida tan drástica como el despido por sufrir una situación de incapacidad temporal. En este sentido, la carta es muy clara, se le despide porque a su juicio 'finge' la baja", expone la denuncia del médico, que insiste en que se trata de una acusación "falsa". "Que un test dé negativo no implica que no se haya tenido el virus, y en cualquier caso, siendo compatible la sintomatología del mismo, es habitual que la Seguridad Social otorgase unos días de incapacidad temporal", agrega.