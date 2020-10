Vox reclama que el cierre de Oviedo incluya todo el concejo para permitir la movilidad entre zona urbana y rural

Así lo ha señalado a través de nota de prensa tras el cierre perimetral del núcleo urbano de la ciudad decretado por el Gobierno asturiano como medida para frenar la expansión del coronavirus.

En ese sentido, Coto ha indicado que en Avilés, que se encuentra también cerrada perimetralmente, ha aumentado el cierre a todo el concejo. "Oviedo, al igual que Avilés, también tiene 'especiales características' que justifican esta decisión para que los vecinos puedan moverse libremente dentro de su municipio sin necesidad de tener que pasar controles policiales de acceso y que éstos se circunscriban a las entradas y salidas fuera del municipio de Oviedo", ha señalado.

"No es aceptable que por afinidad política se dé tratamiento de núcleo urbano a unas ciudades si y a otras no", ha señalado, para denunciar "diferencias en el perímetro de cierre según el municipio sea afín o no políticamente porque se causa un agravio a nuestra zona rural que no tiene ningún sentido".