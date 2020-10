Bonig alerta de que las restricciones "no servirán de nada si no van acompañadas de medidas sanitarias"

20M EP

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha alertado de que la restricción de la movilidad nocturna, que entra en vigor esta madrugada, "no servirá de nada si no va acompañada de medidas sanitarias", por lo que ha pedido no sea algo "aislado". Así, ha insistido en que las restricciones "tienen que ser a nivel nacional y acompañadas de ayudas económicas a los sectores afectados".