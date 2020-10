Virginia Riezu presenta 'Para ser mujer eres bastante graciosa' en el festival 'Utebo Comedia'

En este espectáculo reina el humor absurdo, la irreverencia, la ternura y la participación e interacción con el público, reivindicando el talento de la comedia femenina, ha explicado el Ayuntamiento de Utebo en una nota de prensa.

Riezu lo ha definido así: "Esto no es una sección de fitness, no soy Fitgirl, ni itgirl, ni te recomendaré unas mallas. No soy youtuber ni instagramer. Tampoco te voy a enseñar a hacerte una trenza de espiga. En este show, repasaré mi vida. Aquí no hay personajes, solo un relato inconexo, irreverente y absurdo de cómo he sobrevivido como mujer todo este tiempo".

Los interesados pueden adquirir sus entradas de forma anticipada en cajeros o en la página web de Ibercaja. El precio para los adultos es de 5,90 euros; con la Tarjeta Cultural es de 4,75 euros, y en pase infantil, para jubilados o pensionistas y desempleados el coste es de 3,50 euros.

Asimismo, en cuanto al protocolo frente a la COVID-19, la organización ha indicado que el aforo máximo de la sala es de 85 espectadores y que el uso de la mascarilla es obligatorio durante todo el espectáculo.