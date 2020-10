PP C-LM cree que "cuantas más medidas restrictivas aplique Page, más apoyo tiene que tener el sector económico"

Así se ha pronunciado Agudo en Villatobas (Toledo), donde ha participado junto a la alcaldesa, Gema Guerrero, en la mesa de recogida de firmas contra la ocupación ilegal de viviendas, a la que también ha asistido el presidente provincial, José Julián Gregorio y alcaldes y concejales de la comarca.

Allí, la dirigente 'popular 'ha exigido a Page que no "deje tirado al motor económico de Castilla-La Mancha y que ponga en marcha de manera "urgente" un Plan de Rescate para familias y empresas; pymes, autónomos, pequeños comercios, y a los sectores de la hostelería y el turismo, que son, especialmente, los que peor lo están pasando por las restricciones sanitarias a consecuencia de la pandemia, ha informado el PP en un comunicado.

Y también, ha indicado, hay que ofrecerles soluciones a aquellos sectores que no han podido abrir sus negocios durante este tiempo como los feriantes, vendedores ambulantes, o productores de vino que no pueden vender sus productos porque no se están realizando celebraciones.

Por ello, Agudo ha insistido en la necesidad de poner en marcha esta "medida estrella" propuesta por el presidente regional del PP, Paco Núñez, y que ha sido consensuada con la sociedad civil castellanomanchega con una batería de medidas para la recuperación económica y social de la región.