La Fempex publica un catálogo con más de 60 experiencias municipales sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Se trata de un catálogo en línea, abierto y en construcción, que se enriquecerá a medida que nuevos ayuntamientos extremeños aporten sus experiencias de aplicación de los ODS en el día a día de sus municipios.

El catálogo, que se presenta en forma de mapa interactivo, puede consultarse en la web de la Fempex y es una de las actividades que integra el proyecto Incidex Localiza, cofinanciado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid).

A través del mapa se accede a la ficha de cada una de las iniciativas municipales, con su descripción, el ODS relacionado y otros datos de contacto e información complementaria.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no son objetivos que deban lograr en exclusiva los países en vías de desarrollo. Los ODS son "metas de todo el mundo, desarrollado o no, y por tanto también de las ciudades y pueblos de España, de las ciudades y pueblos de Extremadura. Los ODS no son solo cuestión de cooperación internacional, son también retos de la política municipal", señala la Fempex en una nota de prensa.

El catálogo de experiencias municipales ODS en Extremadura permite conocer aquellas localidades extremeñas en las que se llevan a cabo iniciativas de relieve en aplicación de los diecisiete ODS. La intención de Fempex es que las experiencias que ahora se muestran sirvan de "acicate y motivación" para que otros municipios extremeños sigan sus pasos y se sumen a la consecución de estos objetivos.

En esta línea, Fempex, a través del proyecto Incidex Localiza, realiza varias actuaciones y elabora distintos materiales de apoyo a los municipios, como la Guía para la aplicación local de los ODS, la Guía de recursos de Educación para el Desarrollo (también en línea) o el cartel con el que los ayuntamientos manifiestan su apoyo a los ODS y que ha dado lugar a la campaña #comprometidoconlosODS mediante redes sociales. A través de esta y otras iniciativas se cuenta en este proyecto con el apoyo más de 65 municipios de la región.

ALGUNAS EXPERIENCIAS

La federación destaca el interés y la implicación creciente que aprecia entre los municipios por el cumplimiento de los ODS. Hasta el momento cada objetivo cuenta al menos con una experiencia municipal vinculada, siendo las iniciativas relacionadas con la Educación de Calidad, la Igualdad de género, la Producción y el Consumo Responsable o la Vida de Ecosistemas terrestres son los objetivos más respaldados.

Como ejemplo destaca la iniciativa del municipio pacense de Alconchel, que consiste en llevar los medicamentos a domicilio a las personas mayores de 65 años o a pacientes con enfermedades crónicas y/o polimedicados que tienen dificultades para controlar el tratamiento prescrito por un facultativo y no tienen familiares u otras personas que se lo puedan facilitar.

O el proyecto Redes de Algodón del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera para frenar el despoblamiento, formando y dotando de herramientas para la creación de empresas textiles con residuos de ropa usada, artesanía, reciclaje, tintes naturales. Esta escuela emprendedora para niños y niñas se lleva a cabo en colaboración con el CEIP Santa Florentina y de mujeres del municipio.