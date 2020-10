El PPRM solicita al Gobierno un fondo incondicional para que los ayuntamientos afronten los gastos de la pandemia

La iniciativa, además, hace referencia que se tenga "especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones, y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público".

Isabel María Sánchez, promotora de la moción, ha manifestado que "los ayuntamientos son los que están en la primera línea de batalla de la acción social en esta crisis, son la administración más cercana al ciudadano, la puerta a los que todos primero llaman, y el Ejecutivo de Sánchez debe dotarles ya de liquidez ante esta pandemia".

En ese sentido, la diputada autonómica ha explicado que "la crisis sanitaria y socioeconómica provocada por la pandemia del coronavirus ha hecho que los ayuntamientos tengan que aumentar la atención y servicios a sus vecinos, además de arbitrar líneas de ayudas para el pequeño comercio, la hostelería, así como para los autónomos y pymes".

"De ahí la necesidad para los ayuntamientos de poder usar su superávit y remanentes de tesorería para ello", ha dicho Sánchez, para apuntar a continuación que "nos parece un acierto que el Gobierno de España haya rectificado y atienda las peticiones del Partido Popular, pero además debe crear ayudas extraordinarias para que los consistorios puedan hacer frente a los gastos extraordinarios que han surgido y están surgiendo como consecuencia de la pandemia del Covid-19 y sus rebrotes".

"El decreto ley sobre uso de los remanentes y superávit de los ayuntamientos que proponía el Gobierno Sánchez, y que fue avalado solo por los alcaldes socialistas en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), fue tumbado el 10 de septiembre en el Congreso de los Diputados", ha recordado la parlamentaria autonómica, que ha señalado en ese sentido que "el PP estaba tremendamente alarmado y preocupado ante el hecho de que el Gobierno perseverara en el error de querer ligar las ayudas que necesitan los Ayuntamientos y Diputaciones a que entregaran sus ahorros y no atendiera sus necesidades".

Y es que, según ha recordado, el pasado 20 de septiembre, en la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los representantes del PSOE "se negaron a instar al Gobierno a abrir una mesa de negociación para debatir el nuevo borrador de Real Decreto de medidas financieras para municipios y provincias, y acordaron con el voto en solitario del PSOE solicitar que las ayudas vayan subordinadas a la entrega de los ahorros municipales".

"El Gobierno de Pedro Sánchez no puede quedarse solo en liberar los ahorros de los ayuntamientos, sino que debe también atender las reivindicaciones de los alcaldes de diferentes formaciones políticas, que reclaman al Ministerio de Hacienda que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos con fondos incondicionados que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus", ha afirmado la diputada "popular", para apuntar en ese sentido que "los ayuntamientos deben tener un papel protagonista en la salida de esta crisis: de no ser así, muchas medidas fracasarán, otras no llegarán y otras serán erróneas".

"Los ayuntamientos esperan un firme compromiso del Gobierno central para que se pongan en marcha ayudas extraordinarias", ha dicho Sánchez, que ha concluido, "lo que hoy es una reclamación, se puede convertir en una urgencia el día de mañana si los vecinos no cuentan con esa "UCI social y económica" que las Entidades Locales pueden poner a su disposición".