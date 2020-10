Detenidas dos personas en Ibiza por delitos relacionados con la venta de miel

En dicha investigación han colaborado el Servicio de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Conselleria de Salud, el Servicio de Calidad Agroalimentaria y el Servicio de Ganadería, ambos pertenecientes a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Durante la misma, se ha procedido a la detención de dos personas en Ibiza como presuntos autores de un delito contra la salud pública y se ha investigado a otra en Mallorca como presunto autor de un delito de estafa y contra la salud pública.

DETENIDOS EN IBIZA

Según ha informado la Guardia Civil, en Ibiza se recibieron varias quejas y denuncias por la instalación de apiarios no autorizados, alrededor de 1.000 casetas.

Los agentes del Seprona comprobaron en las primeras diligencias que los responsables de las mismas eran un padre y su hijo y surgieron dudas sobre la procedencia y tratamiento de la miel que envasaban para la venta. Tras obtener muestras de diferentes presentaciones y variedades de miel de la empresa en cuestión, se enviaron a laboratorios para ser analizadas.

Estos análisis apuntaban a la presencia de sustancias activas que superaban los límites máximos de residuos (LMR) legalmente permitidos para la miel y productos de la apicultura, no siendo aptas para el consumo humano y no descartándose un riesgo grave a corto plazo para la salud de los consumidores. Dichos residuos proceden de sustancias plaguicidas y de medicamentos de uso veterinario no autorizados por la Agencia Española del Medicamento.

En los registros practicados en una vivienda en Sant Antoni y un almacén en Santa Eulalia, se intervinieron ordenadores y discos duros para analizar, así como numerosas muestras y botes que contenían mieles de varias clases, cajas de cartón llenas de polen, etiquetados y productos fitosanitarios. Además, en el almacén realizaban el envasado y etiquetado de la miel desde cubas de gran tamaño a botes pequeños para la venta.

Ante estos hechos, la Guardia Civil retiró del mercado todos los envases de miel con trozos de panal destinados al consumo humano.

INVESTIGACIÓN EN MALLORCA

Respecto a la investigación en Mallorca, se han llevado a cabo varias inspecciones en comercios dedicados a la venta de miel. En una de ellas, en la localidad de Pollença, se ha investigado a un hombre propietario de una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de miel 'artesanal'.

Los agentes comprobaron cómo una de las marcas comercializadas por esta persona no era miel, sino sirope o jarabe con fragmentos de panel de abejas. En las demás muestras, el análisis polínico desveló que las mieles no eran originarias de Pollença como marcaba el etiquetado, sino mezclas de mieles procedentes de países de fuera de la Unión Europea.

Por tales motivos, al investigado se le imputa un supuesto delito de estafa. Según los agentes, el presunto autor compraba la miel a empresas de la Península por un precio que rondaba los 5 euros el kilo y la comercializaba como miel originaria de panales de Pollença a un precio de entre 18 y 22 euros.

El Seprona a través de esta investigación ha constatado, que salvo estas dos excepciones, por lo general los productores de miel en Baleares cumplen con la normativa establecida para este tipo de alimentos.