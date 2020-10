El dolor que Elena Tablada está sufriendo tras dar a luz

Elena Tabladadio a luz a su segunda hija en el mes de abril, durante el estado de alarma.

La pequeña ha cambiado por completo la vida de su familia. Sin embargo, no todo está siendo positivo.

"Desde que me quedé embarazada mis costillas me ponen muchos problemas", confesaba.

Ya se ha puesto en manos de expertos para paliar este dolor, a través de una técnica de radiofrecuencia que calienta los tejidos, según ella misma ha relatado. "La diferencia es espectacular".

No es el único cambio físico que ha sufrido tras el parto. Elena Tablada reconocía también a través de las redes sociales no haber recuperado el cuerpo que tenía antes de quedarse embarazada, aunque aseguraba que no era un problema para ella. "Seguimos de cuatro o cinco meses, pero más feliz que nunca".