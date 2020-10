Carmina Barrios le cuenta a Bertín Osborne la escena de 'Carmina o revienta' que ocurrió en la vida real

Mi casa es la tuya se emitió este viernes, y la protagonista de la entrega fue la actriz Carmina Barrios. La sevillana demostró, entre anécdotas y un Bertín Osborne que iba de carcajada en carcajada, que su vida ha estado llena de situaciones surrealistas que poco la alejan de lo que reflejan las películas Carmina o revienta (2012) y Carmina y amén (2014), ambas dirigidas por su hijo, Paco León.

Tanto es así, que Barrios confesó que la cómica escena en la que acude a un hospital porque se había bebido unos sobres vaginales, ocurrió de verdad. "Llegué a casa, tenía dolor de cabeza, fui a coger un nolotil. Había tenido cita con el ginecólogo. Me dijo 'te pones un supositorio por la noche y también un sobre'. Cogí el sobre, me lo tomé y estaba malísimo. ¡Era un sobre de lavado vaginal! Me lo bebí entero. Y después un cubata, para que se me pasara el disgusto", contó entre risas.

La madre de María León también contó una impactante anécdota sobre la infancia de esta. "Mi hija no me dejaba que la peinara, era muy porculona. Para el colegio, siempre tenía una traba que hacía que llegáramos tarde. Un día dijo que quería coleta y, al hacérsela, le salían bultos. Se la repetí varias veces, y finalmente le dije '¡Qué asco de niña!'". Según explicó, la pequeña, lejos de amedrentarse, atacó verbalmente.

"Me dijo 'pues no haberme parido'. Entonces, le metí la cabeza en el váter y tiré de la cadena. '¿Tú me vas a decir eso? Lo mismo que te he parido, te tiro por el váter', le dije. Mi marido siempre dice que estoy loca. No sé cómo los he educado, a trancas y barrancas. Y mira, han salido tan bonitos... no quieren nunca hablar mal de nadie", expresó emocionada.