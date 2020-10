Publicada a resolución que regula os permisos para que o alumnado maior de 16 anos poida saír do centro

20M EP

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade publicou a resolución que regulará os permisos para que os centros poidan autorizar a saída de parte do alumnado maior de 16 anos do recinto escolar, co fin de evitar aglomeracións durante os recreos e os descansos.