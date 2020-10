Ortega Smith apuesta por elecciones para "cambiar el rumbo" y culpa a Sánchez e Iglesias de la "tragedia" de la covid

20M EP

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se ha preguntado "¿Por qué si el gobierno estaba tan seguro de que esta moción de censura no tenía ninguna importancia y no servía para nada, no aceptaron que los españoles dieran la respuesta a la moción de censura?", y ha considerado que "tendría que haber habido elecciones para tener la oportunidad de cambiar el rumbo de España".