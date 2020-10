L'Audiència de València ordena seguir la causa contra Rubén Trenzano en rebutjar el recurs contra el seu processament

D'aquesta manera, l'òrgan judicial -que també desestima el recurs del ministeri fiscal- confirma la interlocutpòria del Jutjat d'Instrucció número 9 de València que va processar Trenzano en considerar que hi ha indicis de falta de veracitat en un document en el qual va assegurar que s'havien fiscalitzat les ajudes al foment del valencià concedides el 2015 i 2016 a dos empreses vinculades a Francis Puig, germà del president de la Generalitat, Ximo Puig. Suposa que el jutjat decretarà l'obertura de juí oral al director general de l'executiu autonòmic.

La causa va sorgir arran d'una denúncia de la portaveu adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relació a la presumpta falsedat en algunes de les manifestacions contingudes en un document emès a l'abril del 2018 per la Direcció general dirigida per Trenzano sobre les ajudes al foment del valencià.

En concret, en l'escrit es denunciava que el director general havia faltat a la veritat en afirmar que les empreses valencianes nomenades i beneficiàries d'una subvenció els anys 2015 i 2016 d'ajudes al valencià "van presentar la justificació de despeses realitzades en el termini establit en les respectives convocatòries".

Inicialment, el jutjat va acordar el sobreseïment de la causa en entendre que corresponia a l'àmbit contenciós-administratiu i no veure indicis d'il·lícit penal, però l'Audiència va revocar eixa decisió i va acordar continuar el procediment per a poder determinar, no solament els continguts del document, sinó "principalment, les intencions i voluntat del denunciat" a l'hora d'emetre-ho.

Així, el jutjat va acabar acordant aquest estiu el processament de Trenzano després de tindre en compte, entre altres coses, les declaracions d'un funcionari cap de secció que va dir que en les subvencions d'eixos anys no va haver-hi pla de control per diversos motius, com una malaltia amb baixa mèdica seua, canvi del procediment de tramitació de subvencions durant l'anualitat 2016 o problemes tècnics.

Així mateix, va declarar que eixos dos expedients no es van controlar fins al 2018 "perquè no hi havia res que els fera dubtar i no havien eixit en el sorteig, aplicant el sistema aleatori" de control. I el realitzat el 2018 va suposar la conformitat i legalitat de les subvencions concedides.