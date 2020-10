Sancionadas 238 personas y 40 locales en la última semana por no cumplir las normas sanitarias en La Rioja

"La mayoría de las sanciones a la ciudadanía se han interpuesto por no llevar mascarilla y, en el caso de los establecimientos, por superar el aforo y no cumplir el horario", ha especificado el director general de Justicia e Interior, Jorge Medel.

Unas cifras con las que Medel apela a la colaboración ciudadana. "Debemos interiorizar las tres emes; mascarilla, metros y manos. La responsabilidad de la ciudadanía es fundamental, si todos y todas no colaboramos las medidas que desde el Gobierno de La Rioja se han tenido que adoptar, no servirán para nada. No podemos permitir que los errores, descuidos o imprudencias, retrasen la recuperación sanitaria y económica de La Rioja".

Asimismo, y desde el refuerzo de la Dirección General de Justicia e Interior, se está agilizando el número de expedientes incoados que superan el millar. También es importante el número de expedientes sancionadores archivados por pago voluntario. "Ahora mismo, algo más del diez por ciento de los expedientes sancionadores se han archivado por pago voluntario", apunta Medel.

El pago voluntario se puede efectuar en los quince días hábiles siguientes de haber recibido la notificación de la infracción.