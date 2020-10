CSIF alerta que la plantilla d'Educació a València té 20 places sense cobrir per a gestionar 30.000 docents

En eixe sentit, ha assenyalat que la plantilla, per trasllats o jubilacions de personal que no ha sigut reemplaçat, s'ha anat reduint fins a les 28 places que existeixen en l'actualitat, la qual cosa "resulten del tot insuficients per a atendre els al voltant de 30.000 docents de la província".

Per açò, ha instat el Consell a reforçar amb urgència la plantilla de la Direcció territorial d'Educació a València, ja que en l'actualitat existeixen 20 places creades però que no han sigut cobertes per no destinar el pressupost ni els mitjans necessaris.

A més, entre les 28 restants operatives s'han produït algunes baixes no substituïdes, per la qual cosa el nombre real resulta encara inferior.

El sindicat assenyala que aquesta minvada plantilla s'ocupa de totes les gestions relatives al personal dels centres educatius de la província de València, des de nòmines, a jubilacions o baixes, una qüestió que enguany, amb la pandèmia, pot resultar "especialment sensible".

En aquesta línia, ha assenyalat que és "una contradicció que mentre Conselleria ha incrementat la plantilla en els centres davant les actuals circumstàncies, no ha reforçat el personal que ha de tramitar eixes plantilles".

Aquesta situació deriva, per exemple, en què hi haja procediments que s'allarguen en el temps, la qual cosa "perjudica el personal docent de la província de València. En aquest context, la central sindical reclama amb urgència reforços de personal en la Direcció territorial d'Educació.