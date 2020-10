Sabor a Málaga se une a la primera edición de Mangolf, que aúna agricultura, gastronomía, turismo y deporte

A la presentación han acudido Juan Carlos Maldonado, vicepresidente primero de la Diputación de Málaga; José María Bergillos, secretario general provincial de la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga; José David Segura, teniente alcalde de La Caleta de Vélez; Aurora del Rio Garcés, gerente de Baviera Golf; César Díaz Peláez, de Axarquía MGusta, promotora del evento, y Carlos Torres, chef de La Consentida Selección.

El vicepresidente primero de la Diputación y responsable de Sabor a Málaga ha destacado que la provincia malagueña es la principal productora a nivel europeo de esta fruta, ya que el 85 por ciento de la superficie española dedicada a este cultivo está ubicada en la provincia de Málaga. En esta campaña de 2020, la producción se cifra en unas 28.000 toneladas de mango.

"Este producto es muy apreciado en Europa, con una cuota de mercado importante y muy estable en países como Francia, Alemania y Portugal, que incluso en precio superan alrededor de 50 céntimos al mango importado de Brasil", ha señalado Maldonado, al tiempo que ha recalcado que la Diputación Provincial, a través de Sabor a Málaga, apoya esta iniciativa ya que "estimula el consumo del producto a nivel local e incentiva otras facetas como la promoción turística de la Axarquía y la combinación de la gastronomía y el deporte".

Por su parte, José María Bergillos, de la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha recalcado que la Consejería ha patrocinado el evento en apoyo del cultivo del mango de la Axarquía, "pues la labor de la Junta de Andalucía es la mejora de la producción y el aumento del valor añadido de los productos agroalimentarios para crear empleo y riqueza en la provincia".

Berguillos ha agradecido la labor de la Diputación de Málaga y su marca promocional Sabor a Málaga en defensa de los productos agroalimentarios de la provincia.

Se trata de una campaña de promoción del mango de la Axarquía en la que se potenciarán las distintas formas de consumir este producto a través de las Jornadas Gastronómicas del Mango que, bajo la tutela de la Asociación de Cocineros Artcua, se realizarán en diversos restaurantes de Málaga Capital y la Axarquía del martes 27 de octubre al domingo 1 de noviembre.

Los restaurantes participantes presentarán sus platos en un showcooking que se celebrará el lunes 26 de octubre en las instalaciones de Baviera Golf, Salones del Catering Doña Francisquita, y se retrasmitirá en directo a través de Facebook Live de AxarquiaMGusta. Los cocineros participantes en las jornadas gastronómicas visitarán las instalaciones de la Finca Experimental La Mayora ubicada en Vélez-Málaga el martes de 2 de noviembre.

Los 21 establecimientos de restauración que participan en estas jornadas gastronómicas son: Restaurante Cavea, Restaurante La Alvaroteca, Restaurante Los Puntales, Restaurante Los Patios De Beatas, Restaurante La Revuelta, Anyway Wine Bar, Restaurante Alexso, Restaurante Ligula, Alejandra Catering, Restaurante Yuba, Aire Gastrobar, Seven Cafe, Restaurante La Perra Del Hortelano, Restaurante El Niño, Braseria De Pacomari, Restaurante Patanegra 57, Cafeteria Mirasol, Baviera Golf by Doña Francisquita, To Tus Canapes, Casa Matilde y Caserío De Las Monjas.

Para finalizar esta campaña de promoción del mango de la Axarquía, y destacar sus saludables propiedades y sus beneficios de consumo para los deportistas, el sábado 7 de noviembre, los aficionados podrán participar en el I Torneo Mangolf que se celebrará en el Campo de Golf - Baviera Golf de la Caleta de Vélez (Vélez-Málaga).

El torneo se disputará en la modalidad Stableford, con dos categorías indistintas y una categoría Junior. Los ganadores del torneo recibirán un trofeo y un lote de productos Sabor a Málaga.