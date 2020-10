Oltra defèn l'"apoderament del desig propi" després de les tres violacions grupals a València en tres setmanes

Són eixos que arreplegarà la nova estratègia valenciana contra la violència sexual que la Generalitat presentarà dins d'un mes, el dimecres 25 de novembre pel Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona.

Oltra, en roda de premsa després del ple del Consell, ha garantit que serà un full de ruta clar per a evitar aquestes agressions sexuals a adolescents. "Necessitem una estratègia amb moltes línies d'actuació", ha constatat.

Entre elles ha destacat l'educació afectiu-sexual des de molt joves, amb l'objectiu de "combatre que la pornografia estiga substituint una educació basada en el respecte, la llibertat i, sobretot, l'apoderament del desig propi i no la supeditació al de l'home o la parella sexual".

La també portaveu del govern valencià ha promès que serà un dels eixos de la nova estratègia, a més d'una major sensibilització i canvis legislatius necessaris al fil dels quals impulsa el Ministeri d'Igualtat per a tota Espanya en l'àmbit punitiu.

Aquesta estratègia contra la violència sexual es basa en el 'Pacte valencià contra la violència masclista', que es va reunir fa unes setmanes pel seu tercer aniversari. També era un dels objectius de la Generalitat marcat en un dels seminaris de govern, retardat per la pandèmia i el confinament.

Davant la petició de feministes que el pacte torne a reunir-se urgentment, com van reclamar aquest dijous en una protesta davant els jutjats de Massamagrell (València), Oltra ha recordat que les comissions de seguiment són periòdiques i que "si hi ha una petició formal s'atendrà, com totes".