César Sánchez cree que el PP fue coherente en la moción de censura y Carlos Mazón espera que Vox "abra los ojos"

En rueda de prensa en Alicante, Sánchez ha declarado que el PP ha tenido una posición alineada con "lo que necesita España" en un momento de "mucha crispación provocada por la izquierda". "La moción era una promoción, y ahora el país no está para promociones ni exhibiciones", ha aseverado.

El parlamentario 'popular' cree que su partido asume "la responsabilidad y la tarea de moderar la vida pública y la sociedad, y contribuir a que haya soluciones encima de la mesa a los problemas reales que tiene la sociedad, y, en ningún caso, a generar más crispación entre españoles".

Tanto Sánchez como Mazón han querido reforzar el voto en contra del líder del PP, Pablo Casado, a la moción de censura presentada por Vox alegando que era inútil y que "estaba condenada al fracaso desde el minuto uno".

El presidente alicantino ha defendido que el PP es la única formación que ha proyectado la solución a los problemas de España con "certezas, realidades y convicciones: el partido ocupa la centralidad del debate, el espacio de moderación y trabajo de lo que realmente le importa a la gente".

"Lejos de los planteamientos demagógicos, como los que nos está ofreciendo el Gobierno de España, como podremos hacer frente a la crisis es buscando puntos de encuentro y acuerdo, como los que les está ofreciendo Pablo Casado a Pedro Sánchez", ha dicho.

Mazón ha sostenido que aunque el PP está "en las antípodas" de muchos planteamientos del Gobierno PSOE-Unidas Podemos, "la solución no es la pataleta, sino la responsabilidad, ni los extremismos, sino la centralidad". "Y esa responsabilidad y centralidad es la que nos interesa a la provincia de Alicante".

REPRESALIAS DE VOX

Los 'populares' también han valorado la posibilidad de que el voto en contra del PP pueda afectar a los acuerdos alcanzados con Vox en la provincia, así como a la relación entre ambos partidos. Sánchez ha remarcado que "el PP no ha compartido muchos comportamientos y lenguajes utilizados por Vox durante esta moción de censura", para defender que muchos de sus votantes tampoco lo comparten.

"Estamos convencidos de que muchos votantes de Vox son europeístas y creen que Europa es algo muy positivo, o también consideran que el Estado de las Autonomías no es un estado fallido", ha ilustrado.

Mientras, Mazón ha afirmado que el debate ahora "no está en las represalias de los cargos y votantes de Vox, sino en seguir sacando adelante las políticas que trabajan en beneficio por los ciudadanos". "Como presidente del PP no me preocupa que pueda haber una votación o apoyo concreto, lo que me preocupa es que no se sigan apoyando las medidas que los gobierno 'populares' están trasladando al conjunto de los ciudadanos", ha insistido.

Tras afirmar que espera que "muchos dirigentes y votantes de Vox hayan abierto los ojos", el también presidente de la Diputación se ha mostrado convencido de que continuarán "teniendo capacidad de diálogo, consenso y priorizacion porque hay muchas medidas que tomar y no pueden esperar".