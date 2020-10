Detingut un home a Onda per estafar un altre fent-se passar per un amic

Els fets es van desenvolupar quan el perjudicat va rebre diversosmissatges del seu suposat millor amic, qui li va sol·licitar 606 eurosper necessitat de fer front a uns pagaments mèdics d'un familiarmalalt.

Diversos dies després de realitzar l'ingrés va tractar de contactar amb el seu amic per a interessar-se per la salut del familiar, i va ser en eixe moment quan tots dos es van adonar que una persona suposadament havia suplantat a l'amic de la víctima per a perpetrar l'engany.

Realitzades gestions i diverses perquisicions, la Guàrdia Civil va poder finalment esbrinar que el suposat autor del fet era un home de 35 anys, el qual va ser detingut per un delicte d'estafa.

El detingut i les diligències instruïdes van ser remesos al Jutjat de Primera Instància d'Instrucció número 2 de Nules.