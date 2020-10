Bonig demana "mesures complementàries": "És impossible controlar la pandèmia només amb restricció de mobilitat"

Bonig s'ha expressat en aquests termes abans de mantindre una reunió de treball amb la Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida on ha demanat al Consell "que escolte al sector empresarial que és el que té la solució i el que ha de tirar endavant".

Entre les "mesures complementàries", ha defès que haurien d'estar la realització de més PCR perquè "eixir de la cua d'Espanya, incrementar els rastrejadors per a conéixer la transmissió en les primeres 24 hores de totes les persones contagiades, reforç de l'Atenció Primària, més plantilles, més mitjans i resoldre problemes com el dels MIR", segons ha explicat el PP en un comunicat.

S'ha referit al decret llei aprovat pel Consell pel qual s'estableixen mesures de caràcter extraordinari i urgent per a indemnitzar a les empreses dedicades al transport públic regular interurbà per carretera davant l'emergència sanitària, dotada amb 26 milions d'euros. Per a Bonig, els 26 milions d'euros "han d'anar centrats en educació, sanitat, política social i economia".

La dirigent 'popular' ha recalcat que "si no és possible controlar la situació sanitària és impossible reactivar l'economia". "Sanitat i Economia ha de ser un binomi fonamental per a aconseguir superar la pandèmia", ha afegit.

Respecte a la mobilitat, Bonig ha indicat que "seria molt més fàcil prendre mesures si Sánchez en lloc d'anar-se'n de vacances haguera fet el que el president Casado li va demanar, que era reformar la legislació per a crear un marc normatiu amb totes les comunitats perquè tinguérem seguretat jurídica i no depenguérem de la resolucions dels tribunals".