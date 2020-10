Coronavirus.- Burjassot endureix les restriccions i augmenta els controls després del brot en la residència

Entre les decisions consensuades amb la Conselleria de Sanitat, seguirà sense permetre's la realització d'activitats que generen aglomeracions, com tampoc es concediran permisos per a activitats en el carrer o que suposen concentracions de persones en espais tancats.

Les activitats d'esports es realitzaran sense públic i es potenciarà l'atenció al ciutadà mitjançant videoconferència sempre que siga possible, informa el consistori en un comunicat.

Paral·lelament, s'amplia i reforça el nombre d'agents policials per torn per a la vigilància de l'ús correcte de la mascareta i el compliment de les normes i s'intensifica la vigilància per al control sobre els 'botellots' en parcs i zones enjardinades.

També es redueix l'aforament del cementeri al 20% de cara a la celebració del dia de Tots Sants, el diumenge 1 de novembre, i al 50% en els cursos de les escoles esportives. L'Ajuntament estudia un possible retard de l'inici d'aquestes titulacions depenent de les mesures finals adoptades.

Altres mesures són la reducció de l'aforament al 50% tant en les biblioteques com en el mercat ambulant ambulant, el mercat municipal i el cinema Tívoli, juntament amb el retard de l'inici dels cursos de la Regidoria de Cultura i Joventut i de l'obertura de la piscina coberta i el tancament del gimnàs del pavelló cobert.

L'Ajuntament justifica aquestes mesures a pesar de les "altíssimes restriccions" ja en marxa actualment, com han constatat aquest divendres en una reunió l'alcalde, Rafa García, i la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, per a revisar la situació epidemiològica.

"Burjassot porta des de l'inici del confinament sent una de les ciutats que més restriccions ha adoptat. Malgrat açò, les seues circumstàncies són molt particulars: té una densitat altíssima i una població flotant d'estudiants que fa augmentar la població a quasi 50.000 persones de forma diària en un espai urbà de 2,5 quilòmetres", exposa el primer edil.