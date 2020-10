Cómo practicar el 'layering', la técnica de superposición de sérums coreana, para tener una rutina de belleza a medida

En cuanto a cuidado facial se refiere, el mundo occidental mira a las mujeres coreanas para descubrir sus secretos para tener una piel perfecta y joven. Después de las rutinas de los 10 pasos y la doble limpieza, llega el layering.

Esta técnica coreana consiste en la superposición de diferentes sérums en nuestro rostro para obtener una rutina de belleza con tratamiento a medida. De esta manera conseguiremos tratar y solucionar varios problemas de forma simultánea.

Sin embargo, antes de aventurarnos a lo loco, debemos tener en cuenta una serie de normas si queremos poner el layering en práctica y que no sea un absoluto fracaso.

No usar más de 3

Aunque queramos echarnos toda la estantería de sérums de la tienda para tener la piel perfecta, no es una buena idea. Para que resulte efectiva esta técnica, no debemos de usar más de 3 sérums para no sobresaturar la piel ya que estos llegan a las tres capas de la misma: la hipodermis (la más profunda), la dermis (la intermedia) y la epidermis (la superficial).

Aplicarlos de 15 en 15 segundos

Antes de aplicar el siguiente sérum, el anterior debe haberse absorbido correctamente, por lo que debemos esperar 15 segundos para asegurarnos de que ha penetrado en nuestra piel.

Empieza por el más ligero

A la hora de aplicarnos los productos, hay que tener en cuenta su densidad y su textura, por eso siempre se recomienda finalizar la rutina con la crema hidratante y empezarla con el tónico. Esto es debido a que si aplicamos el más espeso primero, los demás tendrán dificultad para penetrar hasta las capas más profundas, por lo que deberemos empezar por el sérum más acuoso.

Siguiendo estas normas mañana y noche veremos los resultados mucho más rápido. Sin embargo, a las pieles grasas les puede parecer un disparate el poner tanto producto en su piel, pero nada más lejos de la realidad. Este tipo de piel puede beneficiarse mucho del layering si elige sérums adecuados a su tipo de piel y a los problemas que desea tratar.