El Consistorio turolense realiza una actuación en el lugar que ocupaba la cruz de Villalba Baja

"La verdad es que con todo lo que estamos sufriendo en este 2020 me resulta inconcebible que no nos estemos ocupando de los vivos de estos momentos y tengamos que estar ocupándonos de los muertos de hace 80 años", ha dicho, señalando que el Consistorio "no ha tenido más remedio que cumplir con la Ley de Memoria Histórica que instaba a eliminar esta cruz en Villalba Baja porque se achacaba como cruz de los caídos en la guerra civil".

La alcaldesa ha tenido oportunidad de intercambiar impresiones con un vecino de 90 años que pasaba por allí y ha recordado el momento en el que se puso la cruz en este barrio pedáneo. "Para los habitantes de Villalba Baja era un símbolo de su pueblo al que tenían cariño, especialmente las personas mayores que son las que vivieron todos aquellos acontecimientos, y nadie ya la asociaba a la guerra civil", ha manifestado Buj.

Ha añadido que esta cruz "era querida por toda la población y es lamentable que hayamos tenido que retirarla en cumplimiento de esa ley, pero el Ayuntamiento se compromete con todos los habitantes de Villalba Baja a recuperar este espacio para el pueblo, y en el año en el que estamos seguramente lo haremos también como un símbolo a los fallecidos, en esta ocasión por el COVID".