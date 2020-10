Avacu aconseja máscaras de disfraz con ventilación porque su uso no exime de llevar mascarillas

Del mismo modo, AVACU ha instado a la ciudadanía a no celebrar fiestas de Halloween fuera del círculo de convivencia estable. En un comunicado, ha insistido en que "la ciudadanía se abstenga este año de celebrar fiestas de Halloween con grupos multitudinarios de gente o fuera de grupos de convivencia estable, ya que, como se ha constatado, el ámbito social (las reuniones con amigos y familiares) es el principal foco de contagio de la covid-19".

No obstante, y dado que en muchos establecimientos han comenzado a hacer campaña de Halloween poniendo a la venta disfraces y complementos para celebrarlo, desde AVACU han recordado una serie de recomendaciones para adquirirlos, especialmente en el caso de los destinados a los más pequeños, "con quienes se podría realizar una pequeña celebración, siempre dentro de esos grupos de convivencia estable y cumpliendo con todas las medidas de seguridad, higiene y distancia social".

Por un lado, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ha remarcado que, si se adquiere una máscara, se debe comprobar que esta lleva orificios de ventilación en la zona de la nariz y de la boca y que estos sean del tamaño adecuado.

En este punto, ha subrayado que "llevar una máscara de disfraz no exime de llevar la mascarilla correspondiente, por lo que es importante que tengamos en cuenta que, si la máscara de disfraz no lleva los orificios de ventilación necesarios, la sensación o el riesgo de asfixia se incrementa considerablemente".

En el caso de los niños, "podría ser más recomendable que no utilizaran una máscara que les cubriera toda la cara o que decoraran las mismas mascarillas desechables, para evitar posibles riesgos", ha añadido.

Avacu ha pedido a los usuarios la "mayor prudencia y responsabilidad, cumpliendo en todo momento con las indicaciones que se establezcan desde el gobierno".

RIESGOS PARA LOS NIÑOS Y ETIQUETADO

Cada año, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar introduce en su Red de Alertas decenas de disfraces y complementos que "pueden suponer diferentes riesgos para la salud de los consumidores, con mayor incidencia en el caso de los niños", ha explicado la asociación.

Al respecto, ha destacado que los disfraces para niños menores de 14 años se consideran juguetes, por lo que el etiquetado debe adecuarse a la normativa de estos y debe incluir, como mínimo en castellano, el nombre y marca del producto, datos de identificación del fabricante, importador o distribuidor, instrucciones y advertencias de uso y marca CE. En cuanto a los disfraces para adultos, el etiquetado debe venir en castellano y adecuarse a la normativa relativa a prendas textiles.

Avacu ha explicado que "se han constatado disfraces y complementos a la venta con total ausencia de etiquetado o con un etiquetado incompleto", como pelucas y capas.

En cuando a los requisitos de seguridad de los disfraces, ha indicado que, en el caso de los niños, "no deben incluir en la zona del cuello cordones, cuerdas o cintas, que pueden presentar riesgo de asfixia para los más pequeños".

MAQUILLAJE Y LENTILLAS

Para el maquillaje, ha señalado que "hay que verificar los componentes del mismo y la fecha de caducidad, así como seguir las instrucciones de uso para evitar posibles reacciones alérgicas.

Además, Avacu ha puesto el foco en que "no se deben adquirir lentillas de fantasía sin la correspondiente supervisión de un profesional cualificado que pueda aconsejar al respecto".

Deben incluir un etiquetado completo en el que se indique, entre otros datos, cómo usarlas, ya que mal utilizadas o si no cumplen con todos los controles de calidad pueden ocasionar daños oculares importantes.

MATERIALES NO INFLAMABLES

Asimismo, tanto los disfraces como las pelucas y las máscaras no deben estar hechos con materiales fácilmente inflamables. Con respecto a otros accesorios, hay que asegurarse de que no presentan partes cortantes o punzantes y que de ellos no se desprenden piezas pequeñas con facilidad que puedan ser ingeridas por los niños, especialmente en los disfraces para los menores de 3 años.

ESTABLECIMIENTOS DE "CONFIANZA"

Para la compra de estos productos, AVACU ha recalcado la importancia de acudir a establecimientos que "ofrezcan confianza y cumplan con garantías de seguridad".

Ha señalado que se pueden encontrar disfraces de precios muy variados, por lo que es "importante comparar precios en distintos establecimientos y adquirir aquellos que reúnan y cumplan todas las condiciones de seguridad y etiquetado".

Ha recordado que es aconsejable conservar el tiquet de compra o la factura, ya que será necesario en caso de tener que iniciar una reclamación.